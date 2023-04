Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est, par rapport à ce qui était arrivé il y a un peu plus d’un an, le jour et la nuit. Réduit au chômage technique après une saison calamiteuse qui l’avait vu terminer à la 14e place finale, bien loin des Playoffs 2, le Standard avait continué à payer ses joueurs pour rien, ou presque, pour leur permettre de prolonger un peu artificiellement la saison, et sans doute se donner bonne conscience, par des entraînements à vide.

Rien de tel aujourd’hui puisque le club liégeois est assuré d’être actif jusqu’au 4 juin. Certes, les affiches auraient été, pour le grand public, plus « sexy » si Anderlecht et/ou Charleroi avaient fait partie de ces Europe Playoffs, mais la non-présence de ces deux ennemis jurés constitue, en termes sécuritaires, une bénédiction tant la tension, née des derniers affrontements, aurait été à son comble. Avec l’affaire du car de joueurs caillassé après le Clasico disputé au Lotto Park et des fameux rats lancés dans le bas de la T2 de Sclessin lors du choc wallon du 14 avril.

Concrètement, que peuvent apporter les Playoffs 2 au Standard ?