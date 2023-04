Internement pour le voisin violent

Cinq mois plus tard, le 24 août 2019, le Verviétois avait apostrophé une jeune femme croisée en rue : il l’avait attrapée par l’épaule gauche et il lui avait pressé le sein droit en s’offusquant : « je te parle et tu ne me réponds pas ? Ça t’apprendra pour une prochaine fois, s... ! ».