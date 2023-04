«Il n’arrêtait pas de crier stop et quelque chose s’est brisé…»: Victime de harcèlement, un adolescent de 15 ans poignarde des camarades d’école

« A. a immédiatement reçu de nombreux jurons sur la tête », raconte un membre de la famille. « Il y avait environ cinq autres personnes. Il était seul et s’est dirigé vers le fond du bus où il est resté assis. Pourtant, il n’a pas cessé de recevoir des injures pendant tout le trajet ».

« Lorsque A. est finalement descendu à son arrêt, ce groupe l’a soudain suivi et l’a encore harcelé. Ils ne descendent jamais à cet arrêt, parce qu’ils n’habitent pas non plus dans les environs », déclare la famille de A.