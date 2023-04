«Il faut arrêter de jouer au Monopoly avec Écaussinnes»: Willy Borsus (MR) valide deux gros projets immobiliers contre l’avis de la commune!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la douche froide à Écaussinnes. D’abord dans le projet immobilier qui doit sortir de terre à la rue Bel-Air, en face du Gai Logis.

Il y a quelques mois, le Collège communal accordait un permis d’urbanisme conditionné pour ce projet de 48 appartements et six maisons unifamiliales, en imposant des aménagements au promoteur, IMOGES. Au total, elles étaient 12. Trop contraignantes et trop chères pour la société, qui a introduit un recours auprès de la Région wallonne. Le verdict est rendu, le ministre en charge Willy Borsus (MR) vient de toutes les balayer.