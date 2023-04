Islam Slimani en route pour prolonger son aventure anderlechtoise: «Nous sommes en négociations»

Arrivé dans le money time du dernier mercato hivernal, Islam Slimani figure parmi les bonnes surprises anderlechtoises de la deuxième partie de saison. Auteur de neuf buts en seize matches toutes compétitions confondues au cours des trois derniers mois, l’Algérien a rapidement conquis le cœur sceptique des fans mauves et s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif bruxellois. Aujourd’hui, la prolongation de son contrat, qui expire en juin, sonne comme une évidence. « Autant avec lui qu’avec Refaelov, nous avons eu des discussions », nous a confiés Jesper Fredberg, le « CEO Sports » des Mauves. « Lors des trois ou quatre semaines, on avait un tel rythme entre le championnat et l’Europe qu’on a décidé de poursuivre les discussions après la saison. J’espère que cela ne prendra pas trop de temps parce que ce n’est bon pour personne que les discussions traînent en longueur. »

Et le Danois d’ajouter : « Nous sommes en négociations et je ne veux pas en dire trop. Je pense déjà en dire assez en disant que Slimani a réalisé un très bon travail depuis janvier. Ses statistiques le démontrent. Il s’est parfaitement intégré. Cela prouve que lorsque nous recherchons un profil précis par rapport à notre style de jeu, cela fonctionne. »