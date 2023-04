Je ne change pas de tireur de corner comme de chemise

Je désigne un tireur attitré pour les corners venant de la droite et un pour ceux venant de la gauche. Cela peut être le même tireur ou un tireur différent pour chaque côté. Je prévois aussi des tireurs suppléants si le tireur attitré n’est plus sur la pelouse pour cause de remplacement ou blessure ou expulsion.

Je choisis le « titulaire » en fonction de sa capacité à bien frapper les corners mais surtout en fonction de sa constance sur les centres. Il doit pouvoir mettre un ballon précis à l’endroit désiré et donc avec beaucoup de régularité car les coups de pied arrêtés sont une véritable arme donnant une bonne chance de marquer.