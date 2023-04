Je ne change pas de tireur de corner comme de chemise

Lire aussi Joli coup double de Jumet en P2C Hainaut : les frères Fiore débarquent de Courcelles (P1) !

Je désigne un tireur attitré pour les corners venant de la droite et un pour ceux venant de la gauche. Cela peut être le même tireur ou un tireur différent pour chaque côté. Je prévois aussi des tireurs suppléants si le tireur attitré n’est plus sur la pelouse pour cause de remplacement ou blessure ou expulsion.

Lire aussi Transferts | Gosselies, Courcelles, Jumet, Forchies, La Buissière, Goutroux : les derniers mouvements dans la région de Charleroi de la D3 à la P3

Je choisis le « titulaire » en fonction de sa capacité à bien frapper les corners mais surtout en fonction de sa constance sur les centres.