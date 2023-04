Le président américain Joe Biden se rendra au sommet du G7 à Hiroshima au Japon en mai

M. Biden et les chefs d’État du G7 discuteront notamment du « soutien indéfectible à l’Ukraine », « des crises alimentaires et climatiques », de la façon de « garantir une croissance économique inclusive et résiliente » et des efforts pour une « transition vers une énergie propre », a indiqué la porte-parole de l’exécutif Karine Jean-Pierre dans un communiqué.

Le président démocrate se rendra aussi le 24 mai à Sydney pour un sommet du « Quad », qui regroupe les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde.