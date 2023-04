Microsoft et Google lancés dans la course à l’Intelligence Artificielle: «Nous avons l’opportunité de la créer au service de l’humanité»

Et le trimestre en cours ne s’annonce pas plus facile pour le géant de la Silicon Valley.

En tout, de janvier à mars, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 52,8 milliards de dollars (+7% sur un an) et un bénéfice net de 18,3 milliards (+9,4%).

Chez Microsoft, les revenus provenant du cloud --qui s’appuie sur des serveurs délocalisés mais aussi beaucoup sur l’intelligence artificielle-- ont bondi de 22% sur un an à 28,5 milliards de dollars. Ils représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise.

«Nous avons ainsi l’opportunité de construire l’IA, et à plus long terme l’IA générale au service de l’humanité», a tweeté Demis Hassabis, le chef de la nouvelle unité, Google DeepMind.

Le service de streaming, à l’instar d’Instagram (Meta) et de Snapchat, a copié le format de vidéos courtes et divertissantes, mais il n’arrive pas encore à tirer des revenus substantiels de ses «Shorts».

«Les revenus de YouTube ont à nouveau baissé, et le fait que les recettes du moteur de recherche et des autres segments n’aient progressé que de 2% montrent que le coeur de métier de Google n’a pas affronté des vents contraires aussi puissants depuis longtemps».

Et les autorités américaines et européennes se montrent de plus en plus déterminées à réguler les grandes plateformes, du droit de la concurrence aux dérives des réseaux sociaux.