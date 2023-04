Conflit au Soudan: rien n’indique que les généraux veuillent discuter, selon l’envoyé de l’ONU

Le président de facto et chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires RSF, restent convaincus qu’« une victoire militaire sur l’autre reste possible ». C’est ce qu’a déclaré l’envoyé de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, lors des consultations d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, mardi soir.

« C’est un mauvais calcul », a déclaré M. Perthes depuis la ville portuaire de Port-Soudan. L’envoyé de l’ONU affirme être en contact régulier avec les deux généraux qui s’affrontent depuis plus de dix jours pour le contrôle de ce pays africain riche en ressources naturelles. 