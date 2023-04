Tiré par l’inflation, le groupe alimentaire Danone voit son chiffre d’affaires du 1er trimestre au-delà de ses attentes

La multinationale française (yaourts Activia, eaux Evian et Mizone, pots pour bébé Blédina…) a généré 6,96 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours des trois premiers mois de l’année, selon un communiqué. Les analystes interrogés par Bloomberg et Factset l’attendaient autour de 6,6 milliards.

Danone a relevé ses objectifs de croissance pour l’année, avec une progression du chiffre d’affaires « désormais attendue entre +4 % et +6 % » hors effets de périmètre et de changes (entre +3 % et +5 % précédemment). Le groupe a confirmé viser en parallèle une amélioration « modérée » de sa marge opérationnelle courante.