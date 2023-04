Romelu Lukaku relancé à Chelsea? Le favori au poste d’entraîneur des Blues compterait donner sa chance au Diable rouge!

Romelu Lukaku retrouve un peu de sa superbe à l’Inter Milan, avec qui il pourrait bien décrocher la Ligue des champions en juin prochain. Malgré cela, en fin de saison, le Diable rouge retournera à Chelsea puisque son prêt arrivera à échéance. Mais quel futur l’attend à Stamford Bridge ?

Il faut dire que l’attaquant belge n’a pas vraiment quitté le club en bons termes suite à une interview explosive en décembre 2021. Sauf que depuis, énormément de choses ont changé à Chelsea et notamment, au niveau de l’entraîneur. Thomas Tuchel est parti, son remplaçant Graham Potter aussi et Frank Lampard n’est qu’intérimaire. Pour diriger les Blues la saison prochaine, la direction lorgne sur Mauricco Pochettino avec qui elle serait déjà en négociations. Et le coach argentin ne ferait pas une croix sur Lukaku !