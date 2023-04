Delhaize maintient la fermeture de deux magasins: «Les faits de vandalisme ne garantissent pas la sécurité des employés»

Delhaize a décidé il y a quelques jours de maintenir les magasins de Mons et de Flagey fermés pendant quelques jours, en raison de « faits de vandalisme qui ne permettent pas de garantir la sécurité des employés et des clients », avait-il déclaré plus tôt. L’entreprise n’a pas voulu divulguer plus de détails. « Mais une limite a été franchie. Certains employés auraient également déposé une plainte.