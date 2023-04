Des ONG déplorent une «banalisation» de la rétention des migrants en France

Le rapport annuel de ces cinq associations, dont La Cimade et France terre d’asile, « confirme un recours banalisé à la rétention, de manière trop souvent abusive et parfois dans des conditions indignes » au sein des 25 centres de rétention que compte la France (dont quatre en Outre-Mer).

Depuis les instructions d’août et novembre 2022 du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les CRA recensent davantage de personnes qui auraient pu se prévaloir d’un droit de séjour sur le territoire français, enfermées pour des motifs parfois « dérisoires », tels que des regards « suspicieux » autour de soi ou un crachat sur le trottoir, listent les associations.

« Pour à peu près tout et n’importe quoi, on va désormais justifier un placement en rétention pour une prétendue menace à l’ordre public », une notion qui reste floue, commente auprès de l’AFP Dalia Frantz, responsable de la rétention à La Cimade. Et de préciser que cette tendance « se poursuit » depuis début 2023.