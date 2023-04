Le théâtre… dans le théâtre

• Comment ménager les égos et les désirs de chacun ?

• Comment faire vivre son personnage ?

• À quoi pensent les artistes avant de monter sur scène ?

• Pourquoi se livre-t-on ainsi au théâtre ?

Dominique Lambert est licencié en arts du spectacle et est à la fois animateur d’ateliers, metteur en scène et écrivain.

Il privilégie les techniques théâtrales prenant en compte l’expression corporelle et réalise toutes les mises en scène du Théâtre de la Lune.

Il explique : « En février 2022, nos activités ont été interrompues par le covid-19. Le centre culturel nous a demandé de proposer un spectacle pour la saison 2022-2023. Habituellement, nous mettons deux ans à créer un spectacle, entre les réflexions et la mise en scène. Ici, ce n’était pas possible, il a donc fallu agir vite. »

La pièce « Vive le théâtre », est une ode au bonheur de monter en scène.

« Au sortir de l’épidémie de covid au printemps 2022, l’idée s’est rapidement imposée d’aborder le théâtre comme thème d’improvisation pour les ateliers. Le théâtre, c’est ce que l’on connaît finalement le mieux. Évoquer différentes démarches de création et, in fine, révéler les petits secrets de fabrication a séduit la dizaine d’acteurs et d’actrices. », poursuit Dominique Lambert.

Cette pièce montre le dessous des cartes et est un clin d’œil à différentes façons de créer un spectacle.

La structure du spectacle doit également trouver sa forme. Tout commence avec les photos d’un reportage urbex consacré à une salle à l’italienne, dans un château abandonné du XIXe siècle.

Le Théâtre de la Lune revisite les souvenirs de presque trente années d’aventures artistiques et invite le public à découvrir ses petits secrets de cuisine, comment on s’y prend pour créer un spectacle à partir d’une scène vide.

À la distribution, on retrouve Anne Bouzendorff, Annick Burnotte, Pierre Callant, Alban Gobin, Mickaël Hilgers, Rudy Lafontaine, Matthieu Lambert, Laurette Mayon, Stany Pierret et Yves Kempeneers.

La scénographie est confiée à Anne Van Daele, qui s’occupe également de construction des décors avec Gaëtan Godart.

Enfin, Sébastien Thieltgen et Baptiste Lambert sont chargés de la régie son et lumière.