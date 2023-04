Les poumons de donneurs de plus de 70 ans sont aussi bons que les poumons de donneurs plus jeunes: «Une nouvelle très importante pour les patients en attente de greffe»

Une directive antérieure à 2010 indiquait que le donneur idéal pour une transplantation pulmonaire était âgé de moins de 55 ans. Mais comme le nombre de donneurs en Europe diminuait systématiquement, des études ont été lancées sur les transplantations avec des poumons de donneurs plus âgés. Pour la première fois, il a été statistiquement prouvé que les poumons de donneurs âgés de plus de 75 ans constituent une bonne option à court et à long terme.

Les scientifiques ont utilisé un ensemble de données sur les patients entre 2010 et 2020. Le groupe de patients ayant reçu un poumon de donneur âgé a été comparé à des poumons de donneurs plus jeunes. "Pour chaque poumon de donneur plus âgé, nous avons pu trouver un poumon plus jeune", explique Laurens Ceulemans, chirurgien transplanteur à l'UZ Leuven et chercheur principal de l'étude. "Nous avons donc constaté que les patients ayant des poumons de donneurs plus âgés s'en sortaient aussi bien que les patients ayant des poumons de donneurs plus jeunes.