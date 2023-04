«À la scène comme à la ville»: trois jours de festival où le Théâtre National ouvre lascèneaux autres

Nouveau rendez-vous annuel, « À la scène comme à la villee » ouvre les scènes et les salles du Théâtre National aux autres pour trois jours festifs et participatifs. Rendus d’ateliers, rencontres, spectacles, performances, écoute, etc. Amateurs et professionnels de tous âges, de tous horizons, sont réunis pour prendre la parole et faire entendre leurs voix. Pour donner à voir et à entendre des histoires vraies ou imaginées qui toutes racontent notre monde.

Le 27 et 29 avril, Natacha Belova et Dorian Chavez présenteront « Sisypholia ». Dans cette performance librement inspirée du Mythe de Sisyphe, le danseur Dorian Chavez et l’artiste marionnettiste Natacha Belova évoquent une figure étrange qui se lance dans une quête absurde et répétitive. Poussant une boule de vêtements de plus de deux mètres, ils offrent une perturbation poétique au sein d’un environnement urbain et commercial (Rue Neuve) pour questionner la surconsommation textile et l’absurdité de nos comportements.