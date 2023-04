«Merci de me permettre de vivre de ma passion»

Nous tenons une pépinière dite « éphémère » car elle est ouverte à chaque saison de plantation le samedi de 9 à 18h et le dimanche de 9 à 13h. À partir de novembre, nous vendons des plants de haies et arbres fruitiers en racine nue, des chrysanthèmes et fleurs d’automne. En décembre, place aux sapins de Noël et à notre marché artisanal. De mars à mai, les arbres et arbustes en pots, les vivaces, annuelles et légumes à repiquer. En dehors de ces périodes, nous vendons des aliments pour basse-cour.

Par passion pour les jardins et pour le contact client !

Comment s’organise votre journée type ?

En semaine, nous entretenons et aménageons les jardins des clients alors que le week-end est réservé à la pépinière.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Je travaille depuis six ans dans la région de Florée mais aussi dans le Brabant wallon et à Bruxelles. Cela dit, notre clientèle principale se situe entre Ciney et Namur.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Il n’y en a pas un en particulier qui me vient à l’esprit mais je rencontre régulièrement de belles personnes. Des clients chez qui nous sommes toujours bien accueillis, avec une tasse de café et un biscuit, quelques mots de réconfort quand la météo est difficile ou simplement des remerciements pour le travail effectué. Il s’agit d’ailleurs de notre plus grande motivation : la satisfaction du client quand il voit le résultat final !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Attentionnée, compréhensive, patiente et fidèle pour la plupart !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Petit à petit, continuer de développer notre entreprise lentement mais sûrement comme on le fait depuis le début. Nous avons comme objectif de nous tourner principalement vers les plantations et l’aménagement des jardins autour de la végétalisation des espaces. Qu’ils soient ruraux ou urbains. Ceci, en repensant nos choix d’essences et techniques de travail en adéquation avec la réalité climatique que nous vivons.

Le mot de la fin est pour vous !

Je voudrais remercier chaque client, qui de près ou de loin, me permet de vivre de ma passion.