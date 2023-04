«Super injuste», «Je suis choquée»: l’élimination d’Helena dans «Koh-Lanta, le feu sacré» surprend les internautes

Helena va tout de même rejoindre le jury final et votera pour départager les deux finalistes de « Koh-Lanta, le feu sacré ».

Ce mardi soir, Helena a été éliminée de « Koh-Lanta ». La Belge n’aura pas fait long feu après la réunification des équipes. Cela s’est joué entre Tania et Helena, mais c’est finalement cette dernière qui a été priée de quitter l’aventure.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à exprimer leur tristesse face à cette élimination surprise. « J’aimais pas trop Helena au départ mais là je trouve ça super injuste », « Elle méritait beaucoup plus sa place qu’Esteban, Tania et Julie », « Je suis vraiment surprise du départ d’Helena » ou encore « Mais non, je suis choquée », peut-on lire sur Twitter.