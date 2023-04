Terrible mésaventure pour Kurt, un Belge de 49 ans, alors qu’il retrouve sur Facebook sa voiture volée en 2009: «C’est très injuste»

Il n’est jamais trop tard. En laissant défiler son fil sur Facebook, Kurt Reygaert, un Belge de 49 ans a eu une drôle de surprise.

Lire aussi Les voitures électriques de plus en plus nombreuses et davantage abordables: «Nous n’en sommes encore qu’au début»

En 2009, il s’était fait voler sa voiture, une Volkswagen Golf 2 Edition One. Alors qu’il habitait Tubize à l’époque, il raconte à HLN avoir garé sa voiture dans son allée : « Je revenais du travail et j’ai dû me précipiter à l’intérieur pour changer la couche de ma fille. Normalement, je mets toujours la voiture à l’intérieur, mais pas à ce moment-là. Vingt minutes plus tard, elle avait disparu de mon allée ».