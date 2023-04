Unincroyable talent

À l’origine de cet art qu’il exerce dans son habitation à Saint-Aubin, on trouve la visite d’une exposition lors d’un voyage en Alsace en 2016. Intéressé par un personnage droit en métal de récupération qui était présenté, il a une révélation : « Je me souviens encore très bien de ma réaction : ça, je dois savoir le faire ».

Les voies artistiques sont nombreuses et les passions qui poussent à créer également. C’est emporté par un désir de ce genre que M. Laurent Duclot a décidé de donner une nouvelle vie à de l’ancien matériel, souvent des machines à coudre. Minutieux et exigeant il est devenu un véritable orfèvre de la récupération.

Et il se met à l’ouvrage dès son retour à l’aide de matériels métalliques achetés en brocante : « Le résultat me plaisait mais je devais me contenter de créations de dimension restreinte car les pièces étaient serties par des fixations métalliques. »

C’est alors que son beau-père m’a poussé à utiliser la soudure : « Je n’avais jamais soudé et c’est justement ce qui m’a attiré. Au même moment j’ai pu acquérir un poste à souder et je me suis lancé dans l’aventure, par essais-erreurs. »

Un jour il découvre une voiture réalisée au départ d’une ancienne machine à coudre et subitement il décide de se lancer dans cette approche, mais bien sûr, il veut faire mieux : « J’ai réalisé des voitures, des camions et des motos à partir de machines à coudre, en insistant toujours sur la qualité de la finition, je ne sais pas faire autrement même si d’autres artistes m’expliquent que ça ne sert à rien d’être aussi précis et de prendre autant de temps ».

La passion du travail bien fait se traduit par un temps considérable, parfois jusqu’à 150 heures pour une œuvre. Peu avant le confinement il participe à plusieurs expositions, à Woluwe-Saint-Pierre, à Marcinelle, dans des magasins de décoration. Lors de la crise sanitaire, il est contraint de réintégrer son atelier de Saint-Aubin et il assemble à nouveau. Les créations se complexifient et pourtant M. Duclot n’utilise pas de plan, il garde l’idée de l’œuvre en tête et il la développe : « Les idées me viennent spontanément. Je vois ce que cela va devenir et ensuite je me mets à l’ouvrage ».

Les créations évoquent univers rétro-futuriste, très marqué par la technologie. La science-fiction s’invite également dans certaines œuvres. D’ailleurs l’artiste reconnaît aimer Star Wars et l’on peut reconnaître ici et là cette mythologique moderne.