Spectacle: continue ta route

Le concept de ce spectacle est original et attractif : dans un premier temps une marche collective, conviviale et expressive permet aux spectateurs de partager avec le comédien leurs souvenirs et ressentis. Une fois arrivé, le public s’installe, le comédien se transforme en personnage et il entame son spectacle dont les souvenirs glanés le jour même permettent de coudre les histoires entre elles. Il ne reste plus au spectateur qu’à suivre le fil… Le rendez-vous est donc fixé à l’école à 14 h pour le départ de la balade dans les bois. Durant 2 heures, le guide Emmanuel Guillaume emmènera les promeneurs en les écoutant.

L’histoire débute avec un marcheur, sac au dos, godillots lacés de rouge, coiffé d’un chapeau tout droit sorti de « Rémi sans famille ». Le promeneur-spectateur lui emboîte le pas et avance dans la même direction. Puis Emmanuel Guillaume dévie, entre trente-six anecdotes apparemment décousues : son histoire, entrecoupée d’histoires, de l’Histoire, parfois même de l’histoire du participant et de celle du village.

Ce nomade, ce Rémi devenu adulte, s’expose et partage ses détours de sentiers, ses cent familles et milles rencontres. Il se met à nu en relatant ses combats désespérés à la Cervantes et avoue ses non-certitudes d’être en équilibre, si l’équilibre existe vraiment.

Puis il retrouve le plaisir du partage, autour de ce bout de chemin, jusqu’au prochain tournant. À 16 heures un accueil café et tarte est prévu pour les participants qui pourront ainsi partager davantage cette expérience unique. À 18 heures, la prestation « Continue ta route » débutera. Ce spectacle, réalisé par « Une Petite Compagnie » est programmé en partenariat avec le Comité des fêtes de Le Mesnil et le Centre culturel Action-Sud, dans le cadre du projet « Un autre demain est possible », mis sur pied par le Parc naturel Viroin-Hermeton et les centres culturels de Couvin, Philippeville et Viroinval (avec le soutien de la Wallonie). L’objectif général de cet ambitieux projet est que chaque citoyen devienne acteur du changement. (Infos sur le projet général : http://www.pnvh.be/) Infos & inscriptions : Action-Sud : 060 31 01 60 – billetterie@action-sud.be. Participation gratuite. Ouvert à toutes et tous.