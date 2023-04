Le comédien néerlandais Paul van Vliet est décédé à l’âge de 87 ans: «Nous sommes intensément tristes mais surtout fiers»

Il est décédé mardi soir dans sa ville natale de La Haye après une courte maladie, a annoncé sa famille mercredi. En Flandre, il a connu une certaine célébrité avec la chanson « Flanders ».

« Nous sommes intensément tristes mais surtout fiers de ce qu’il était et de ce qu’il représentait pour beaucoup », a déclaré sa famille. « Avec ses textes, sa musique et ses types comiques, il laisse derrière lui une richesse d’histoires et de chansons qui témoignent d’une vie bien remplie et d’une merveilleuse carrière théâtrale. Notre cher Paul, vif, puissant et plein d’idées jusqu’à la fin. Il nous manquera. »