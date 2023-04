Écaussinnes ira devant le Conseil d’État pour contester les décisions de la Région wallonne dans les projets immobiliers de l’Avedelle et de Bel-Air

Et ce mardi, la douche était encore plus froide pour le projet de la rue Bel-Air (54 logements au total) : la Commune avait octroyé un permis d’urbanisme avec 12 conditions telles qu’un écran végétal, la sécurisation du carrefour, une station de voitures partagées... toutes balayées par les services du ministre wallon Willy Borsus (MR). « La décision prend même l’initiative de privatiser le parc. »

Par cette décision, le collège communal entend envoyer un signal clair à l’instance de recours : « la commune d’Ecaussinnes ne se laissera pas imposer des décisions contraires à l’intérêt général et entend défendre un aménagement maitrisé et durable de son territoire. Nous ne permettrons pas non plus qu’une recherche sans fin de rentabilité dans le chef de certains promoteurs nuise à la collectivité et aux écaussinnois. »