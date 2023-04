Un spectacle de sensibilisation sur l’Afrique de l'Ouest

C’est un spectacle joyeux, musical, dansant et coloré, qui se permet de jongler avec les cartes de ce conte que tout le monde connaît ou croit connaître, qui raconte l’histoire de cet enfant marionnette imparfait, plein de faiblesses mais terriblement attachant, qui se fait manipuler par tous ceux qu’il rencontre

« Pinocchio, le Kikirga » est né de la rencontre entre le Théâtre des 4 Mains et le Théâtre Soleil de Ouagadougou, une compagnie qui travaille petit à petit à l’émergence du théâtre jeune public en Afrique de l’Ouest. Ensemble ces artistes ont forgé une version à l’africaine de Pinocchio, créée à Ouagadougou et finalisée à Beauvechain.

Conté par la griotte « Koné », accompagné musicalement par deux musiciens-chanteurs burkinabés, joué par des comédiens africains et belges et des marionnettes de toutes tailles, il emporte l’auditoire en Afrique de l’Ouest avec un regard critique sur le monde actuel et la façon dont il se partage entre les peuples.