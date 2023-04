«C’est une décision qui réclame beaucoup de courage», réagit le Premier ministre Alexander De Croo à la démission de Sarah Schlitz

« Je voudrais saluer la décision prise par Sarah Schlitz. Ce n’est pas une décision facile, ni sur le plan humain, ni sur le plan politique, et cela demande beaucoup de courage. Je voudrais saluer aussi son travail, c’est quelqu’un qui est venu avec des idées nouvelles et qui a fait un énorme travail sur l’égalité des genres et les droits des LGBTQI », a souligné M. De Croo en marge de la visite de l’entreprise Resortecs à Anderlecht, spécialisée dans le recyclage textile. de videos La mandataire écologiste a présenté sa démission à la suite d’une polémique visant des communications publiques sur lesquelles elle avait apposé son logo personnel. Ses explications au parlement ont été contredites ensuite par la révélation d’une série d’éléments dans la presse. Jeudi, la Chambre devait se prononcer sur une motion de la N-VA demandant sa démission.

« C’est une faute, elle l’a reconnue et s’en est excusée. Elle a considéré que son action politique risquait de ne pas aboutir à cause d’une autre discussion. Il faut tourner la page maintenant », a dit le chef du gouvernement.

Mme Schlitz était en charge de l’égalité des chances, des genres et de la diversité. « Ce sujet est important. Il est au coeur de l’action du gouvernement, et on le montre dans plusieurs dossiers, à commencer par la parité entre hommes et femmes. À Ecolo de nous indiquer comment il souhaite continuer », a ajouté M. De Croo.

Le Premier ministre ne s’est pas prononcé sur les pistes possibles : soit un remplacement, soit la reprise des compétences par un autre ministre Ecolo. Il revient aux Verts de trancher. M. De Croo a regretté la tournure très polémique qu’a prise l’ensemble du dossier. « Trop souvent, le débat politique ne se concentre plus sur le sujet de la discussion mais se personnalise. Il faut être prudent avec cela ; on est tous des êtres humains », a-t-il encore dit. « Nécessaire » « La situation était intenable et il y a eu une escalade qui a dépassé ce qui était nécessaire », a commenté également mercredi la vice-première ministre Groen Petra De Sutter après la démission annoncée de Sarah Schlitz (Ecolo). Cette dernière a effectué un travail honorable dans son département et « a fait bouger les lignes dans les domaines de l’égalité des chances et de la diversité », a souligné Petra De Sutter, mercredi, dans l’émission de Ochtend sur Radio 1. Belga La décision de Sarah Schlitz est courageuse, a-t-elle poursuivi en regrettant l’ampleur prise par l’affaire en raison notamment des déclarations sans doute incomplètes de la secrétaire d’État en commission. Rétrospectivement, elle aurait peut-être dû rectifier le tir immédiatement et dire : « ce n’était pas correct », et passer à autre chose, a ajouté Petra De Sutter en refusant de parler de ‘mensonge’ de la part de la secrétaire d’État. Cette dernière a pour le reste accompli un travail « plus qu’honorable ». « Je regarde le contenu et il est certainement remarquable. Les personnes qui suivent le sujet sont très satisfaites du travail accompli. Sarah Schlitz, sur l’égalité des chances et la diversité, a déplacé beaucoup de pierres dans la rivière », a poursuivi la vice-Première.