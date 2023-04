«La situation était intenable», réagit la vice-première ministre Petra De Sutter après la démission de Sarah Schlitz

La décision de Sarah Schlitz est courageuse, a-t-elle poursuivi en regrettant l’ampleur prise par l’affaire en raison notamment des déclarations sans doute incomplètes de la secrétaire d’État en commission. Rétrospectivement, elle aurait peut-être dû rectifier le tir immédiatement et dire : « ce n’était pas correct », et passer à autre chose, a ajouté Petra De Sutter en refusant de parler de ‘mensonge’ de la part de la secrétaire d’État.

Cette dernière a effectué un travail honorable dans son département et « a fait bouger les lignes dans les domaines de l’égalité des chances et de la diversité », a souligné Petra De Sutter, mercredi, dans l’émission de Ochtend sur Radio 1.

Cette dernière a pour le reste accompli un travail « plus qu’honorable ». « Je regarde le contenu et il est certainement remarquable. Les personnes qui suivent le sujet sont très satisfaites du travail accompli. Sarah Schlitz, sur l’égalité des chances et la diversité, a déplacé beaucoup de pierres dans la rivière », a poursuivi la vice-Première.