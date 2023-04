La déclaration d’impôts ne tiendra désormais plus compte du sexe des contribuables

L’une d’entre elles est qu’elle ne tient plus compte du sexe. Alors qu’auparavant, les hommes figuraient automatiquement dans la première colonne et les femmes dans la deuxième, c’est désormais le plus âgé qui figure en premier.

La période de dépôt est également égalisée. Tout le monde, qu’il fasse appel à un expert comptable ou non, doit déposer sa déclaration d’impôts sur papier au plus tard le 30 juin. Les déclarations en ligne via Tax-on-Web peuvent être introduites jusqu’au 15 juillet. Seuls les revenus des indépendants ou les revenus professionnels étrangers peuvent encore faire l’objet d’une prolongation jusqu’à la mi-octobre, qui sera accordée automatiquement.

Le changement de colonne dans le cadre de la neutralité du genre concernerait environ un demi-million de contribuables. Toutefois, l’administration fiscale fera preuve d’indulgence si des personnes se sont trompées. Une certaine flexibilité est également prévue en ce qui concerne la date limite de dépôt des déclarations pour les détenteurs de mandats.

Les déclarations fiscales pour l’exercice 2022 peuvent être déposées à partir d’aujourd’hui/mercredi. Les personnes qui optent encore pour une déclaration papier – elles sont moins nombreuses d’année en année, moins de 8 % l’année dernière – devraient recevoir leur lettre fiscale au plus tard à la fin du mois de mai.

Le Service public fédéral Finances envoie cette année quelque 3,9 millions de propositions de déclarations simplifiées. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 2022, selon le porte-parole, car la limite du public cible – dont tous les revenus et dépenses fiscaux sont connus – a été discrètement atteinte. Un échantillon de l’ACV a montré que 29 % de ces déclarations pré-remplies contenaient encore des erreurs.

Comme l’année dernière, les contribuables peuvent demander de l’aide pour remplir leur déclaration. Cela peut se faire directement via le SPF Finances ou via la commune. Il est préférable de prendre rendez-vous à temps, a indiqué l’appel mercredi. 85.000 rendez-vous ont déjà été pris de manière proactive avec des personnes qui ont demandé de l’aide l’année dernière.