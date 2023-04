HBO, Netflix, Disney+…: comment les chaînes et plateformes de streaming exploitent nos angoisses? (vidéo)

« The Walking Dead », « The Last of Us » ou encore « Sweet Tooth », ces séries sont plongées dans des mondes ravagés où tout est bon pour nous anéantir : guerre nucléaire, pandémie, cataclysme météo ou invasion alien. Et le pire, c’est qu’on adore ça !

« Nous avons toujours eu de l’intérêt pour ce qui fait peur », explique Pierre-Henri Mullier, psychologue. « Nous avons fait face au covid et en ce moment, nous vivons une crise financière, climatique et géopolitique avec l’Ukraine. L’angoisse est palpable. Les séries post-apocalyptiques sont un reflet des inquiétudes du moment. Depuis toujours, la fiction traite de la réalité et inspire les gens. »

Qu’est-ce qui vous fait le plus peur entre une chute de noix de coco et l’attaque d’un requin ? Un requin, pas vrai ? En réalité, davantage de gens meurent chaque année assommés par une noix de coco, mais ce sont bien les requins qui ont eu droit à leur saga de films d’horreur. Nous portons tous un tas d’angoisses que l’industrie du cinéma et plus récemment les plateformes de streaming n’hésitent pas à exploiter.

Justement, pourquoi regarder des réalisations apocalyptiques dans un monde qui est déjà assez anxiogène comme ça ? Pourquoi nous infliger encore plus de mal en regardant la fin du monde sur nos écrans ? Question de santé mentale ! « Le réel est étouffant, et la fiction nécessaire à notre bien-être, c’est une porte sur l’imaginaire », poursuit le psy. « Derrière la passion pour le post-apocalyptique, il y a aussi une stratégie de régulation de notre propre anxiété. Notre cerveau est fait pour anticiper les choses et réduire ainsi la peur. Et c’est très sain ! On se prépare mentalement à faire face à des catastrophes nucléaires, des épidémies, une guerre mondiale… »

Résultat : des séries qui cartonnent comme « Sweet Tooth », qui raconte l’émergence d’une nouvelle race d’hybrides humains-animaux après une pandémie, « All of Us Are Dead » et son invasion de zombie ultra-violente ou « The Rain », qui présente la fin de l’humanité à cause d’un virus se propageant par la pluie. Le plus connu du genre : « The Walking Dead », qui dresse une Amérique dévastée par une apocalypse zombie, a eu droit à 11 saisons, et a donné vie à un spin-off et, plus récemment, à une web-série disponible sur Prime Video, « Fear the Walking Dead : Dead in the Water ».

Cette année, c’est « The Last of Us », tiré d’un jeu vidéo, qui a fait le buzz avec son pitch pour le moins noir : Joël, un papa désabusé par la mort accidentelle de sa fille, doit survivre par tous les moyens dans un monde dévasté par une pandémie de cordyceps, un champignon parasitaire qui a transformé une bonne partie de la population en infectés ne cherchant qu’à soumettre toute l’humanité. « Netflix et les autres plateformes savent ce dont les gens ont peur, ils connaissent nos angoisses et surfent dessus pour créer du contenu qu’on voudra voir », poursuit le psychologue Pierre-Henri Mullier. « Avec ces fictions, on s’immerge sans risque dans un monde dangereux, on y observe des interdits, parfois des pseudo-fantasmes qui permettent de gérer nos propres émotions. »

Curiosité morbide

Ce à quoi il faut aussi ajouter la notion d’interdit, souvent présente dans ce genre de films et séries. Meurtres, cannibalisme, viols… autant d’éléments pour lesquels l’homme a toujours présenté une curiosité morbide. « L’humain est un paradoxe, il aime dans la fiction ce qu’il déteste dans le réel », poursuit Pierre-Henri Mullier. « On a tous des pensées bizarres et interdites qu’on ne va pas aller crier sur tous les toits, et c’est normal. La différence, c’est le passage à l’acte, c’est ce qui va différencier quelqu’un de mauvais de quelqu’un d’autre. Et justement, dans les univers post-apocalyptiques, les personnages peuvent voir ce passage à l’acte forcé ou exacerbé. À travers toutes ces histoires, ce sont nos propres fantasmes qui peuvent se réaliser. »