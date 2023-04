L’histoire incroyable de Tim, pilote d’avion miraculé alors qu’il a failli passer par le hublot en plein vol: «Son visage se heurtait à la fenêtre, du sang coulait du côté de sa tête»

13 minutes après le début du vol, son siège s’est arraché et a été aspiré par le hublot de l’appareil à 5273 mètres de haut. Avant qu’il ne disparaisse complètement, Nigel Ogden, un stewart, a rattrapé Tim par les jambes : « J’étais en train de sortir, la main sur la poignée de la porte, quand il y a eu une énorme explosion, et la porte m’a été arrachée des mains. J’ai pensé : Mon Dieu, c’est une bombe », déclare-t-il au Sydney Morning Herald.

Certaines personnes semblent miraculées. C’est le cas de Tim Lancaster, pilote de British Airways. Lors d’un vol entre Birmingham et Malaga, le 20 juin 1990, il a frôlé le pire.

Dans le même temps, les jambes de Tim ont désactivé le pilote automatique, propulsant à 650km/h. Un autre membre de l’équipage est aussi intervenu pour maintenir Tim dans l’avion. « Son visage se heurtait à la fenêtre, du sang coulait de son nez et du côté de sa tête, ses bras s’agitaient et semblaient mesurer environ un mètre quatre-vingt. Le plus terrifiant, c’est qu’il avait les yeux grands ouverts. Je n’oublierai jamais ce spectacle aussi longtemps que je vivrai », déclare Tim.