Le taux d’emploi des 55-64 ans a plus que doublé en deux décennies

Le taux d’emploi des personnes entre 55 à 64 atteignant 56,6 % en 2022 contre seulement 26,3 % en 2000, selon des indicateurs publiés mercredi par Statbel, en prélude à la Fête du Travail du 1er mai.

Chaque région a connu une hausse entre 2000 et 2022 mais c’est en Flandre qu’elle a été la plus forte (+33,9 points de pourcentage), suivie par la Wallonie (+26,3 points) et la Région de Bruxelles-Capitale (+19,5 points).