Test – PS VR2: une réelle réussite, mais un futur encore virtuel

Ces vibrations, on les retrouve également dans les deux manettes, les PS VR2 Sense. D’un design semblable à la manette DualSense, ces deux télécommandes ne sont pas du tout déroutante et on s’habitue très vite à gérer le tout, plus vite que ce qu’on aurait pu croire.

Prise en main d’abord. Le casque en lui-même a été réfléchi pour qu’il ajustable à toutes les tailles de tête. Après quelques secondes passées à régler l’appareil, aussi bien au niveau de la taille du crâne qu’à l’ajustement des lentilles par rapport aux yeux, l’effet est réussi. L’image est nette, lumineuse sans fatiguer l’œil. L’œil, justement, profite d’une technologie de « eye tracking » : pas besoin de joysticks, le regard permet de sélection les options et boutons affichés sur l’interface. Un système de vibrations et retour haptique intégré au casque permet, à nouveau, une immersion dans l’univers que l’on visite (on ressent ainsi des effets du vent, de coups reçus, notamment).

Le résultat, casque sur la tête, est prodigieux. L’image en 4K est cristalline, le suivi des mouvements de la tête et des manettes est précis. En un clin d’œil, on se prend totalement pour le héros du jeu. Et la frontière entre jeu vidéo et réalité devient, selon le jeu, très floue.

Le meilleur casque VR…

On trouve encore assez peu de jeux en VR, sur le Playstation Store. Certains servent davantage à modifier le mode de jeu, sans apporter de réelles nouveautés. D’autres ressemblent surtout à un simulateur plus ou moins réaliste (Kayak Mirage est assez saisissant !).

Et puis certains, la minorité il faut le dire, sont bel et bien le fruit d’un véritable travail d’orfèvre de la part des développeurs. On pense tout particulièrement à Horizon Call of the Mountain et à Resident Evil. Les deux titres sont tout simplement bluffants : l’immersion dans les deux univers est parfaite, le réalisme est poussé à son paroxysme. Pour Horizon, on se retrouverait presque à avoir le vertige quand on regarde vers le bas en pleine escalade. La scène d’ouverture de Resident Evil VR met directement dans l’ambiance et nous fait frissonner en quelques secondes. Les gestes pour saisir tel équipement ou déclencher telle interaction sont d’une précision déroutante. Dans Horizon, on s’amuse à abandonner l’intrigue principale pour manipuler un pinceau, un marteau, fabriquer des flèches et équipements…

Des séquences d’un réalisme incroyable, accentué par les vibrations des manettes. Après une session de jeu, retirer son casque et revenir à la vraie réalité n’est pas si simple.

… mais pour qui ?

Le souci avec la réalité virtuelle est qu’elle n’est encore que très peu exploitée. Certes les quelques titres vidéoludiques promettent un énorme potentiel pour ce secteur mais cela reste du potentiel. Les sorties VR sont encore rares et ce casque ne peut être notre support principal de jeu. Cela reste de l’occasionnel, un accessoire que l’on sort de sa boîte de temps en temps, que rien d’autre nous attire sur la console classique. Et puis, avec un prix plus élevé que la console de base (console nécessaire pour utiliser le casque), l’investissement est difficilement envisageable pour la plupart des joueurs pour une si faible fréquence d’utilisation.