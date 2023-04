L’échange d’Olivier Vandecasteele contre un Iranien détenu en Belgique démenti: «C’est de la manipulation pour tenter de mettre la pression sur le pays»

« Malheureusement, nous avons déjà dû contredire cette information » nous a-t-elle confié. « C’est l’Iran qui donne de la mauvaise information. Je pense que c’est de la manipulation pour tenter de mettre la pression sur la Belgique. Et donc il n’y a rien de gagné pour l’instant. Le Ministre nous dit qu’ils n’ont pas encore pu se mettre correctement à table avec l’Iran, et donc que les négociations ne sont pas finies. »

« Entrouvrir une porte ? On espère surtout l’ouvrir correctement… Mais il semblerait que les exigences de l’un et/ou l’autre (NDLR : l’Iran et la Belgique) – et même si nous ne pouvons pas être au cœur des négociations, et donc on ne sait pas précisément ce qu’il se passe – font que pour l’instant, ils ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Donc c’est compliqué. Selon moi, la situation n’évoluera pas dans les heures à venir, cela m’étonnerait très fort. Dans les jours et les semaines oui, mais pas dans les heures. Pas d’optimisme démesuré dans l’immédiat, donc. »