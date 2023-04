«Réduire Namur à une ville poubelle est irrespectueux du travail des équipes»: 100.000 euros investis dans des caméras intelligentes qui sanctionneront rapidement les incivilités environnementales

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Richard Dessart, un citoyen Namurois, pour qui interpeller le Collège communal est devenu une habitude, remet cette fois-ci en question la propreté de la ville. « Je constate des dépôts clandestins, de crasse ou de sacs-poubelles non-réglementaires, les abandons de petits déchets (cannettes, fast-food, etc.), les poubelles sorties le mauvais jour et restant jusqu’à 14 jours sur le trottoir, les graffitis et tags, les mauvaises herbes, les désagréments posés par les toxicomanes… » La liste est longue et part un peu dans tous les sens.

Il interroge le Collège et se demande si « la Ville est sans agent constatateur ? Est-ce que les chiffres concernant les dépôts clandestins sont en augmentation ? ». Il reproche aussi à la Ville de ne pas sanctionner suffisamment.