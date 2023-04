Le secteur chimique et pharmaceutique connaît la plus forte croissance de l’emploi depuis 22 ans, mais tire la sonnette d’alarme: «L’investissement des prochaines années détermineront notre prospérité»

Il s’agit de la plus forte croissance de l’emploi depuis 22 ans. Avec un peu moins de 100.000 emplois, l’emploi sectoriel est à son plus haut niveau depuis 1991. C’est ce qu’a annoncé la fédération sectorielle essenscia mercredi lors de la présentation de ses chiffres annuels. Malgré des chiffres relativement bons, essenscia tire la sonnette d’alarme car le secteur chimique et pharmaceutique perd en compétitivité. Le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 20 % l’année dernière pour atteindre le chiffre record de 87,9 milliards d’euros. Mais, souligne Essenscia, ce résultat s’explique principalement par les fortes hausses de prix dues à l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières. « En outre, l’augmentation du chiffre d’affaires est inférieure à la moyenne de l’industrie, qui est de 24 %, et ne suffit pas à compenser la hausse des prix de production.

Les produits chimiques et pharmaceutiques restent de loin le principal secteur d’exportation de la Belgique, représentant 35 % de la valeur totale des exportations, et les investissements et les dépenses en recherche et développement atteignent également des niveaux records.