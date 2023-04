Romelu Lukaku restera-t-il à l’Inter la saison prochaine? Voici quand le club milanais devrait prendre sa décision!

Mais pourra-t-il enchaîner et confirmer cette belle performance lors des prochaines échéances de l’Inter, qui se prépare à affronter son rival milanais en demi-finale de la Ligue des champions ? Le futur de Lukaku à Milan pourrait bien se décider sur cette fin de saison.

De quoi sera fait l’avenir de Romelu Lukaku ? Prêté par Chelsea à l’Inter Milan cette saison, le Diable rouge n’est pas encore parvenu à convaincre le club milanais de le conserver, la faute notamment à des blessures à répétition. Mais l’ancien anderlechtois semble retrouver des couleurs et il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire de l’Inter à Empoli dimanche dernier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Inter n’aurait pas prévu de prendre sa décision dans les prochains jours. Le club serait pleinement concentré sur les matches à venir et devrait régler la question Lukaku à la fin de la saison, lorsqu’il saura s’il est qualifié ou non pour la prochaine Ligue des champions et qui sera son prochain entraîneur.