Les États-Unis enverront un sous-marin nucléaire faire escale en Corée du Sud: une manière de rendre le «dispositif de dissuasion plus visible»

Le déploiement « occasionnel » de ce sous-marin équipé de missiles balistiques dotés d’une capacité nucléaire, doit être annoncé dans le cadre d’une « Déclaration de Washington » qui sera adoptée par le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui effectue une visite d’État aux États-Unis, selon le haut responsable qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat.

Cette déclaration, qui rappelle des mesures prises au « plus fort de la Guerre froide » selon cette source, met aussi en place un mécanisme de consultation et d’échange d’informations avec Séoul sur le nucléaire qui vise à renforcer le parapluie sécuritaire américain et rassurer l’allié sud-coréen.