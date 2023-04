Des objets phares de la collection privée de Freddie Mercury aux enchères en septembre Environ 1.500 objets du chanteur de Queen Freddie Mercury, dont des costumes de scène, des paroles manuscrites et même des œuvres de Matisse et Picasso, seront mises aux enchères à Londres en septembre, a annoncé mercredi Sotheby’s. Belga

Par Sudinfo avec AFP

Avant la vente, des pièces phares de ces enchères seront exposées à New York, Los Angeles, Hong Kong en juin, puis à Londres du 4 août au 5 septembre. Parmi les objets qui passeront sous le marteau figurent une couronne, inspirée de celle que portent les souverains britanniques lors de leur couronnement, et une cape en fausse fourrure et en velours rouge.

Ces deux pièces sont indissociables du flamboyant artiste britannique : Freddie Mercury les a portées pour chanter « God Save The Queen » lors de sa dernière tournée avec le groupe, « The Magic Tour », en 1986. Elles sont estimées entre 60.000 et 80.000 livres sterling (67.000 et 90.000 euros).

Autre pièce importante de la vente : des paroles écrites à la main par le chanteur, sur neuf pages, de la chanson « We Are The Champions », l’une des plus connues du groupe. Le prix est estimé entre 200.000 et 300.000 livres (225.000 et 339.000 euros).

Une guitare acoustique de Freddie Mercury, mort en 1991 du sida, sera également mise en vente, tout comme des œuvres de Picasso et de Matisse qui lui appartenaient. Ces objets, qui se trouvaient dans son ancienne maison du quartier cossu de Kensington à Londres, sont vendus par Mary Austin, une des plus proches amies de l’artiste, qui a aussi été sa compagne. « Pendant plusieurs années, j’ai eu la joie et le privilège de vivre entourée de toutes ces merveilleuses choses que Freddie a recherchées et tant aimées. Mais les années ont passé et le moment est venu pour moi de prendre la décision difficile de fermer ce chapitre très spécial de ma vie », a-t-elle dit, citée par Sotheby’s. « J’espère que cela sera l’opportunité de partager les nombreuses facettes de Freddie, à la fois publiques et privées, et pour le monde de comprendre davantage et de célébrer son unique et bel esprit », a-t-elle ajouté.