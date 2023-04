Sébastien De Leenheer, accusé de l’assassinat de son ex à Châtelet, aux assises: «Un homme serviable, le cœur sur la main»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 24 septembre 2019, Aurélie a déposé plainte contre son compagnon, pour des violences conjugales et du harcèlement. Elle décide de rompre avec lui. Sébastien est libéré sous conditions un mois plus tard, le 22 octobre. Il va très mal, il pleure beaucoup, il ne supporte pas la rupture et tente de toutes les façons de renouer avec Aurélie.