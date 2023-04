Bruxelles veut dépoussiérer les règles budgétaires de l’Union Européenne

Trop complexes, trop rigides et mal appliquées, elles n’ont pas empêché l’explosion des dettes des pays membres tout en freinant l’investissement et la croissance après la crise financière de 2008.

Le texte reprend les grandes idées déjà présentées en novembre. Sont notamment maintenues les limites emblématiques fixées pour le déficit des administrations publiques des États membres à 3 % du produit intérieur brut et pour la dette publique à 60 % du PIB.

Mais, afin de promouvoir l’investissement, la Commission souhaite donner aux États plus de marges de manœuvre dans la politique à mener pour garantir des comptes publics soutenables.

« Nous prenons en compte les situations spécifiques de chaque pays tout en assurant une égalité de traitement entre États membres », a affirmé le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, lors d’une conférence de presse.

Les règles actuelles n’étaient pas respectées. Elles prévoyaient des trajectoires correctives tellement sévères qu’elles auraient imposé aux pays les plus mal lotis une cure d’austérité destructrice. Les procédures pour déficit excessif peuvent théoriquement aboutir à des amendes mais dans les faits elles n’ont jamais été mises en œuvre.

Concrètement, les États membres présenteront leur propre trajectoire d’ajustement, accompagnée de propositions de réformes et d’investissements, sur une période d’au moins quatre ans.

Berlin impose un effort minimum

Elle sera évaluée par la Commission et les autres États membres et fera l’objet d’un contrôle annuel. Les efforts de réformes et d’investissements seraient récompensés par la possibilité d’allonger la période d’ajustement budgétaire jusqu’à sept ans, permettant une réduction plus douce des dépenses.

Le contrôle portera sur l’évolution des dépenses, un indicateur jugé plus pertinent que celui des déficits qui peuvent fluctuer selon la conjoncture.

Mais pour les États dépassant les seuils de 3 % ou de 60 %, Bruxelles définira aussi une trajectoire de référence visant à ramener et maintenir le déficit public sous 3 % « à moyen terme ».

Surtout, pour satisfaire l’Allemagne, la Commission a ajouté l’exigence pour ces pays d’un effort minimum de réduction du ratio d’endettement de 0,5 % du PIB par an « tant que le déficit sera au-dessus de 3 % ».

Des clauses sont toutefois prévues pour s’affranchir temporairement des règles en cas de crise économique grave.

Le Pacte de stabilité avait été suspendu début 2020 pour éviter un effondrement de l’économie européenne touchée par la pandémie de Covid. Malgré la guerre en Ukraine, il doit être réactivé fin 2023.

La dette des pays de l’UE s’est envolée après la crise financière de 2008, puis de nouveau après la crise du Covid en 2020. Elle culmine aujourd’hui à près de 150 % du PIB en Italie et quelque 110 % en France, très au-dessus des seuils maximum fixés.

Dans le même temps, l’Europe a bridé ses efforts dans le numérique, la transition verte ou la défense et subit encore un décrochage économique par rapport à l’Asie ou les États-Unis.

Si tout le monde s’accorde sur l’échec des règles existantes, la Commission tente de trouver l’équilibre entre deux camps qui s’opposent.

Les pays dits « frugaux » d’Europe du Nord, menés par l’Allemagne, réclament une application plus stricte du Pacte. Ils craignent une mise en œuvre politisée et trop accommodante de la part de la Commission.