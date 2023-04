Accusé de proférer des menaces de mort à l’encontre de la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, un homme se rebelle contre les policiers, lors de son arrestation: «Je ne sais même pas la reconnaître»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces dernières années, depuis le tragique événement fatal à Alfred Gadenne, d’éventuelles menaces à l’encontre des représentants communaux sont prises avec le plus grand sérieux. Et heureusement, d’ailleurs. Il y a quelques mois, la bourgmestre actuelle, Brigitte Aubert, avait révélé être la cible de menaces de mort. Plusieurs véhicules de police s’étaient rendus devant son domicile pour assurer sa protection, le temps que l’individu soit intercepté.

« On est sans cesse la cible de menaces, mais ici, la personne s’est présentée dans un bureau du centre administratif et a tenu des propos très violents à mon égard. Elle a clairement dit au personnel communal qu’elle avait l’intention de me tuer », précisait la bourgmestre au moment des faits. « C’est une personne qui a des soucis psychologiques et qui est connue des services de police comme étant une personne violente ». Cette dernière s’est présentée au service population pour régler sa situation mais les choses ne se seraient pas passées comme prévu.