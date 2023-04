Des experts en cybercriminalité et en fraude financière rejoindront la police plus rapidement à l’avenir: la formation est raccourcie

C’est pourquoi la formation est raccourcie et davantage de postes sont à pourvoir. Les informaticiens et les fiscalistes du secteur privé sont également les bienvenus. C’est ce qu’a annoncé mercredi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, à l’Académie nationale de police d’Etterbeek.

C’est pourquoi le cadre réglementaire, la formation elle-même et la politique de recrutement ont été revus. L’accent sera mis entièrement sur le travail judiciaire, et beaucoup plus de postes ont été ouverts. Ainsi, les experts peuvent être déployés beaucoup plus rapidement dans la lutte contre la cybercriminalité et la fraude financière, entre autres. Selon le ministère de la justice, cette mesure porte ses fruits. En mars 2023, 51 experts avaient déjà suivi cette formation.