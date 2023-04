Jesper Fredberg dévoile les plans d’Anderlecht lors du mercato: «On va devoir être agressif»

Le calme plat règne à Neerpede. Cela tranche avec les événements de la veille où les membres du « BCS » se sont introduits dans les espaces VIP. Ce lundi, pas l’ombre d’un joueur au centre d’entraînement. Ils ont reçu trois jours de congé avant de revenir pour être « screenés » médicalement et évalués par le staff et la direction. À l’intérieur, les bureaux, eux, sont occupés. Dont celui de Jesper Fredberg. Si les joueurs doivent attendre trois mois avant de disputer un match officiel, le « CEO Sports » est, lui, à pied d’œuvre. Objectif : trouver les bons profils pour renforcer un Sporting absent des playoffs pour la première fois de son histoire. Un événement dont le Danois se serait bien passé quelques mois après sa prise de fonction. Malgré la situation, Jesper Fredberg n’est pas abattu. Il compte même être plus offensif que jamais cet été.

Jesper Fredberg, comprenez-vous la détresse des supporters après la pire saison depuis 1936-1937 ?

Je partage leur douleur et leur tristesse. Onzième, ce n’est pas la position où nous voulions terminer. C’est un « wake up call ». On n’a pas été assez bon. Nous avons manqué de qualité et de consistance. On ne trouve pas cela marrant de dire cela. C’est la réalité et il faut l’accepter. Tout comme il faut accepter que le paysage d’Anderlecht a changé par rapport à il y a 20 ans. Je ne peux pas en donner les raisons parce que je n’étais pas là. Je peux juste constater qu’on n’avait pas les qualités requises pour jouer le top en Belgique. Le constat est dur mais il faut affronter cette réalité. À nous d’entamer notre reconstruction. La seule chose positive, c’est que nous avons du temps pour préparer la saison suivante. Il faut du changement pour retrouver les sommets. On y parviendra tous ensemble avec les supporters. On a besoin d’eux. On doit s’unir pour être plus fort. Il est simple d’être uni quand on gagne mais c’est très important d’être solidaire dans les mauvais moments.