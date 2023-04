Suppression des trains IC en gare de Statte: le Collège de Wanze est en colère

Le conseil d’administration de la SNCB a validé ce lundi le nouveau Plan Transport 2023-2026 initié par le ministre de la mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). Ce plan est marqué par le renforcement de l’offre ferroviaire en province de Liège mais également, la suppression des trains IC en gare de Statte.

Une annonce qui a eu le don de faire réagir les autorités communales de Wanze, interpellées par cette décision. « Si on se réjouit du maintien de l’arrêt de Bas-Oha et de l’offre élargie des trains entre Liège et Namur en vue de satisfaire les navetteurs, on regrette la suppression des trains IC à la gare de Statte », avance le Collège, dans un communiqué. « Cette décision va à l’encontre des actions réalisées par la commune pour favoriser et faciliter l’accès à cette gare, avec notamment l’aménagement de la passerelle cyclopiétonne en 2017, subventionnée par la Wallonie. Pour rappel, l’objectif de cette passerelle, est de favoriser la mobilité douce et donc de permettre au plus grand nombre de rejoindre une gare sans recourir à la voiture ! »