L’histoire du téléfilm «Maman, ne me laisse pas m’endormir» a été inspirée de la vie de Juliette Boudre et de son fils: «Joseph était accro aux anxiolytiques» L’histoire du téléfilm « Maman, ne me laisse pas m’endormir », diffusé ce 26 avril sur France 2, est celle de Juliette Boudre et de son fils Joseph. Sa dépendance aux médicaments l’a tué. Archives personnelles / DR

Par Youri Volckaert

« Joseph était merveilleux, solaire, fin, très drôle. Il aimait sa famille et en était aimé. Il était extraordinaire, mais avait hérité d’un gène de la dépendance. À 16 ans, il a commencé à fumer des pétards. Il était scolarisé dans un collège en Angleterre. Là, un jour, il a fumé un joint trop chargé en THC, et il a fait une crise d’angoisse. Le médecin lui a donné un anxiolytique type Xanax, Joseph en a aimé l’effet… Par la suite, il a trouvé des dealers en Angleterre qui vendaient ça pour rien. Ce médicament, il a pu aussi s’en procurer par le psychiatre à Paris qui le suivait et lui faisait une ordonnance de 3 mois. de videos « Quand Joseph est rentré à la maison pour les congés, son comportement avait beaucoup changé. Il était super-angoissé, irritable, il pensait que son cœur allait le lâcher. C’est là que j’ai compris que son état était grave. Je lui ai fait faire une batterie d’examens chez un cardiologue. Quand il est reparti, il a envoyé une vidéo de lui à une amie dans un état horrible. Cela sautait aux yeux qu’il avait réussi à trouver quelque chose. À ce moment-là, j’ai dit à son école que c’était fini et qu’il revenait.

« On a envoyé Joseph en cure. Il y partageait une chambre avec un héroïnomane de 60 ans. Après dix jours, il ne voulait plus y rester. Ensuite, il a passé quasiment quatre mois en Espagne dans un centre avec plus de jeunes et plus axé sur les addictions aux médicaments. Il faut savoir que l’addiction aux anxiolytiques représente un risque élevé en sevrage. Il faut vraiment diminuer les doses graduellement pour éviter l’épilepsie. Joseph a fait une crise d’épilepsie… Après cette période ont suivi neuf mois de sobriété. On a repris l’espoir de le voir sortir de cette dépendance. Mais on ne peut pas attacher un jeune de 18 ans…

« Joseph a donc repris ses études. On était à distance, mais on se faisait un appel vidéo tous les jours pour que je puisse voir sa tête. Avec son père et son psychiatre, nous avions convenu de lui laisser de la liberté. Mais il a fait de mauvaises rencontres et il a replongé avec des cocktails à base de codéine cette fois. Ces purple dranks ont été popularisés par les rappeurs américains… C’est un mélange de sirop pour la toux, d’anxiolytiques et d’antihistaminiques avec du soda, cela donne une couleur violette. D’où leur nom. Ce qu’il prenait, il ne m’en parlait que quand il était sous emprise. Sobre, il minimisait, voulait me rassurer. Moi, j’avais tout le temps la peur au ventre de le perdre.

« Puis, il est rentré pour Noël. Mais j’ai senti que ça n’allait pas : il était distrait, il avait raté son train. On a décidé d’aller voir son psy, qui a préconisé une hospitalisation d’urgence parce que Joseph était vraiment en danger. Mais comme il était majeur, il fallait son consentement. Joseph a refusé. Le spécialiste m’a alors dit qu’il fallait le changer d’environnement, car parfois ça remet d’aplomb. Il est alors parti chez sa grand-mère à Cannes pour quelques jours. « Il a attendu qu’elle s’endorme pour s’enfuir par la fenêtre de sa chambre et rejoindre une fête foraine. Il s’y est procuré du Fentanyl, un antidouleur très puissant qu’on donne aux personnes en fin de cancer pour lutter contre les douleurs extrêmes. À 7h du matin, sa grand-mère s’est réveillée et a découvert que Joseph ne respirait plus. Les pompiers ont réussi à le réanimer. J’ai pris le premier avion et suis arrivée à l’hôpital, Joseph était sous respiration artificielle. Mais très vite, son état s’est dégradé, ses organes ont arrêté de fonctionner les uns après les autres tellement il était empoisonné. Je suis constamment restée avec lui, sa main dans la mienne. Quand son cœur s’est arrêté, je suis restée un très long moment à tourner autour de son lit à lui parler d’amour. « Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour de ne pas avoir su le sauver. Pour alerter sur cette spirale de l’emprise aux médicaments, j’ai écrit notre histoire. Qu’elle ait été adaptée en film me fait plaisir parce que ma démarche est motivée par la prévention. Des parents me contactent depuis pour me demander conseil. Je crois qu’il faut veiller à ne jamais rompre le dialogue et rester très vigilant. Il faut faire attention à tout, surveiller les comportements, son armoire à pharmacie chez soi. Des solutions existent pour s’en sortir. »