Le nouveau système de collecte des déchets porte déjà ses fruits à Lasne

Grâce aux efforts de tri des habitants, les premiers résultats sont déjà très encourageants pour cette année : 103 kg de déchets ménagers par an et par habitant, soit 30 kg de moins qu’en 2022 et 13 kg de déchets organiques par an et par habitant, soit 10,5 kg de plus qu’en 2022. (Ces chiffres sont une estimation annuelle sur base de ceux du premier trimestre)

Cette première tendance est très positive. Elle confirme l’efficacité du nouveau système de collecte et confirme également la qualité du nouveau sac de déchets organiques, plus solide et robuste. Avec cette nouvelle collecte, seul le sac de déchet organique est ramassé toutes les semaines ; le sac blanc est collecté toutes les deux semaines.