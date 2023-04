Les découvertes étranges de nombreux Belges dans la forêt ces derniers temps: «Il y a certainement plusieurs milliers de personnes qui s’adonnent à cette pratique»

de videos

Il s’agit donc de rituels, liés à des fêtes, pour demander la grâce de la nature. Ces offrandes sont courantes et « se passent non seulement en Belgique, mais aussi en France, en Grande-Bretagne, en Espagne et aux États-Unis, entre autres », explique François Dalins, de Zoersel, et membre d’une association païenne.