Molenbeek introduira la candidature de Brussels2030

La commune de Molenbeek introduira donc la candidature au titre de capitale européenne. Associée à l’international aux douloureux attentats de 2016, la commune se trouve au cœur du centre élargi de Bruxelles, proche du Canal et de Kanal, autre projet culturel phare de la Région Bruxelles-Capitale. Elle sera la porte d’entrée d’une Bruxelles jeune, terre d’immigration, d’arrivée et d’interculturalité, riche de promesses et de mobilité, et d’une grande effervescence culturelle. Molenbeek sera le levier pour l’ensemble du territoire bruxellois, laboratoire d’idées et d’imaginaires par excellence pour l’Europe entière.

Au programme

L’agenda n’a de cesse de se remplir. La deuxième Summer Assembly se tiendra du 28 juin au 2 juillet, aux Halles de Schaerbeek, et sera co-créé avec l’ULB et la VUB, et les réseaux des arts BKO et RAB. Elle intégrera des rendez-vous culturels sur plusieurs autres communes, en partenariat avec, entre autres, Cultureghem, de Kriekelaar et Volta. La Youth Coalition défendra les thématiques des jeunes bruxellois.es au parlement les 9, 10, et 24 septembre 2023. Et des premières collaborations verront le jour avec les grandes institutions culturelles bruxelloises, comme la Monnaie, l’Ancienne Belgique, Kanal et CIVA.