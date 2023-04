«Je ne suis fâchée avec personne»: Bérénice pourrait-elle bientôt faire son retour sur Bel RTL?

Dès le 1er mai sur RTL tvi, on retrouve l’animatrice Bérénice Bourgueil dans la mini-série « Smartphone », avec Benoît Poelvoorde. Et pourquoi pas un retour sur Bel RTL ?

Mais à quand son retour sur les ondes de Bel RTL, qu’elle a quittées il y a trois ans ? Elle vient d’y revenir durant six semaines, le samedi, à l’occasion de l’Opération pièces rouges, qu’elle a lancée il y a quatre ans au profit du Télévie. Et on a pu se rendre compte qu’elle restait dans le cœur des auditeurs belges.

Lire aussi Télévie 2023: 11.229.081,08 euros récoltés à l’issue de la soirée de clôture!

« C’est comme si je n’étais pas partie », confie-t-elle, émue, à Ciné-Télé-Revue. Alors, peut-on espérer la revoir à la tête d’une émission à la rentrée ? « Je ne suis fâchée avec personne et je m’entends très bien avec Frédéric Herbays (le nouveau directeur des radios de RTL Belgium). On a la même vision de la radio. On se voit, on discute, on est potes. Notre dada à tous les deux, c’est la radio. Mais une chose à la fois. Là, je termine la saison sur Europe 1 et je ne sais pas encore de quoi sera faite la rentrée. Mais je fais confiance à la vie. »