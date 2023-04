Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet travaille à la réforme du code de la route pour donner plus d’espace aux usagers actifs: «L’objectif est de parvenir à un meilleur équilibre»

Gilkinet répond ainsi à l’émoi suscité par l’amende de 58 euros infligée dimanche par la zone de police de Hageland à 65 cyclotouristes lors d’une action de contrôle pour ne pas avoir roulé sur la piste cyclable. À Kortenaken, un groupe de 11 cyclotouristes, entre autres, a été arrêté pour cette infraction. Le code de la route prévoit désormais que les groupes de moins de 15 cyclistes doivent rouler sur la piste cyclable.

Le ministre Gilkinet précise que cette réforme était en préparation depuis un certain temps. « L’objectif est de parvenir à un meilleur équilibre entre les usagers de la route et de donner plus d’espace aux usagers actifs », a expliqué sa porte-parole.